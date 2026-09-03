На Львівщині близький соратник Батенка опинився у центрі скандалу

На Львівщині спалахнув скандал навколо одного з улюбленців Батенка.

Про це повідомляють у соцмережах.

“Мене заблокував Тарас Подвірний у соціальних мережах. Несподівано, чи не так?

Як це узгоджується з мандатом депутата Львівської обласної ради? А з посадою Представника Офісу Уповноваженого з прав людини?

Де відкритість і комунікація? Де повага до прав людини?

Я людина проста: коли мене блокують, я пишу офіційні запити. Бо кнопку «заблокувати» придумали соцмережі.

А в законодавстві для громадського контролю такої кнопки немає. І це правильно.

Мене ця поведінка обурила. Тож я вирішила перевірити сумісність посад Тараса Подвірного — депутата й представника Уповноваженого з прав людини.

Хочу з’ясувати правові засади такої сумісності для себе й для вас.

Почитайте звернення. Подивіться, які різноманітні схеми там застосовують, і які аргументи наводять.



























