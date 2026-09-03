На Львівщині судитимуть чоловіка, який купив на «Краківському ринку» 770 пачок сигарет без акцизу й сховав їх у вантажівці перед вивезенням до Польщі

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 31‑річного мешканця Самбора, якого обвинувачують у незаконному придбанні та транспортуванні тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту за кордоном.

За даними слідства, чоловік купив на «Краківському ринку» у Львові 770 пачок сигарет. Ці вироби були незаконно виготовлені й не мали марок акцизного податку.

Чоловік приховав пакунки в кузові вантажівки та напівпричепі. Далі він довіз товар до пункту пропуску «Краковець — Корчова», де планував незаконно перевезти їх до Польщі для продажу.

«Під час митного контролю працівники митниці виявили та вилучили контрафактний товар», — повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці уточнюють: сигарети виявили наприкінці липня під час митного контролю. Чоловікові інкримінують незаконне придбання з метою збуту та транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів. Обвинувальний акт уже передали до суду.



