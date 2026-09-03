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Вересневі екобуси у Львові: де здати використані батарейки та лампи

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Львів’яни можуть здавати використані батарейки та лампи на перероблення до кінця вересня.

Про це повідомила пресслужба ДП «Боднарівка».

Екобуси зупиняються у всіх районах Львова. Також маршрути охоплюють смт Рудно та смт Брюховичі, місто Винники, села Лисиничі, Зашків, Дубляни та Рясне-Руське.

У вересні автобус для вивезення використаних ламп і батарейок курсуватиме три рази на тиждень. Зупинки відбуватимуться щочетверга, щоп’ятниці й щосуботи.

Нагадаємо: у травні 2024 року мережу пунктів збору небезпечних відходів у Львівській громаді розширили дев’ятьма новими локаціями.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

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