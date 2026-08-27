На Дрогобиччині перевернувся Renault Kangoo з травмованими жінкою та трьома дітьми

Неподалік села Верхні Гаї на Дрогобиччині перекинувся Renault Kangoo.
Вчора 26 серпня близько 14:20 водій втратив контроль. 71-річний мешканець району виїхав з дороги. Автомобіль перекинувся.
Постраждали четверо пасажирів. Це 6-річний хлопчик, дівчата 11 і 14 років плюс 66-річна жінка. Усі живуть у Дрогобицькому районі. Медики доставили їх до лікарні з травмами.
Слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили провадження. Йдеться про частину 1 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки руху.
Стаття передбачає до трьох років обмеження волі. Також можливе позбавлення права керувати авто на три роки. Поліція з’ясовує деталі аварії.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua