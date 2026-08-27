На Дрогобиччині перевернувся Renault Kangoo з травмованими жінкою та трьома дітьми

Неподалік села Верхні Гаї на Дрогобиччині перекинувся Renault Kangoo.

Вчора 26 серпня близько 14:20 водій втратив контроль. 71-річний мешканець району виїхав з дороги. Автомобіль перекинувся.

Постраждали четверо пасажирів. Це 6-річний хлопчик, дівчата 11 і 14 років плюс 66-річна жінка. Усі живуть у Дрогобицькому районі. Медики доставили їх до лікарні з травмами.

Слідчі Дрогобицького відділу поліції відкрили провадження. Йдеться про частину 1 статті 286 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки руху.

Стаття передбачає до трьох років обмеження волі. Також можливе позбавлення права керувати авто на три роки. Поліція з’ясовує деталі аварії.





