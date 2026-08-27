Львівські «Карпати» організують благодійний поєдинок проти бельгійського «Мехелена» задля підтримки ветеранів, які витримали полон

Львівські «Карпати» проведуть благодійний матч проти «Мехелена» 3 жовтня. Команда з Ліги Жупіле прийме українців у Бельгії.

Гра пройде на стадіоні AFAS Dome. Вона стане частиною дружби міст-побратимів Мехелена і Львова.

Усі кошти з квитків підуть на розширення Центру підтримки ветеранів. Він допомагає людям, які пережили полон і тортури. Центр відкрили у Львові в червні 2025 року.

Ідея матчу виникла після гуманітарної місії з Мехелена. Вона відбулася в березні. До делегації входив Піт ден Бур. Це колишній гравець «Мехелена». Він вигравав чемпіонат і Кубок Бельгії. У 1988 році Піт забив переможний гол у фіналі Кубка володарів кубків. Тоді клуб переміг «Аякс».

Під час візиту сторони обговорили допомогу Львову через футбол. Фонд Мехелена передасть кошти Центру ветеранів.

Організатори влаштують аукціон. Гравці обох команд одягнуть спеціальні футболки. На них буде персоналізований шеврон і напис «Одна мета, два міста, один матч». Після гри футболки продадуть. Гроші теж підуть Львову.

«Футбол має силу об’єднувати людей. Я відчув це у Львові, серед людей, яких раніше ніколи не знав. “Одна мета, два міста, один матч” — це не просто напис на футболках, а сенс цього дня. Кожен придбаний квиток і кожна футболка, продана на аукціоні, допоможуть розширити Центр у Львові та надати підтримку більшій кількості людей», — зазначив Піт ден Бур.

Генеральний директор «Карпат» Андрій Русол підкреслив особливе значення цієї поїздки для клубу.

«Для “Карпат” поїздка до Мехелена стане не просто черговим міжнародним матчем. Для нас дуже важливо приїхати до Мехелена — міста, яке протягом усього цього часу не забуває про Львів та Україну. Ми їдемо грати у футбол, але передусім хочемо долучитися до зміцнення зв’язків між нашими містами», — сказав Андрій Русол.

Трибуни AFAS Dome зберуть фанатів «Мехелена». Там будуть мешканці з українським корінням. Українці, які втекли від війни, теж прийдуть. Вони знайшли прихисток у Бельгії. Матч стане символом підтримки Львова. Місто-побратим Мехелен стоїть разом з Україною.