Прогноз подорожчань в Україні до кінця 2026: що стане дорожчим

Українці не побачать масового здешевлення товарів та послуг найближчим часом.

Навпаки. Інфляція може прискоритися до 10% до кінця 2026 року. У 2027–2028 роках вона сповільниться до 6,9% та 5%. Ціни не впадуть. Вони зростатимуть повільніше.

Чому інфляція знову набирає обертів

На початку року прогнози виглядали краще. НБУ очікував інфляцію 9,4%. У липні він погіршив оцінку до 10%. Фундаментальний тиск посилився. Бізнес збільшує витрати на енергоресурси, логістику та оплату праці. Пальне подорожчало. Атаки пошкодили енергетику та транспорт. Гривня послабилася раніше.

Механізм простий. Виробник платить більше за виробництво товару, його перевезення чи працю людей. Собівартість зростає. Бізнес переносить частину витрат у кінцеву ціну.

Дефіцит кадрів відчутний. НБУ прогнозує зростання реальних зарплат більш ніж на 12% у 2026 році. Працівники отримують плюс. Роботодавці несуть додаткове навантаження. Дорожча праця стає фактором росту цін.

Окремі продукти здатні подешевшати, але не всі

Продовольча інфляція залежить від витрат бізнесу та урожаю. Сезонне збільшення овочів і фруктів стримувало загальне зростання цін.

Сезонне здешевлення деяких продуктів не робить усю корзину дешевшою. У липні споживчі ціни в Україні зросли на 0,3% за місяць. Окремі категорії продуктів дешевшали одночасно.

Покупець бачить дешевші овочі чи фрукти. Водночас він платить більше за послуги, пальне, транспорт або промислові товари.

Тиск інфляції відчутний не тільки в магазинах

Інфляція стосується не лише хліба, молока чи м’яса. Послуги та регульовані ціни відіграють важливу роль.

У липні 2026 року базова інфляція становила 8,1% річних. Інфляція послуг склала 13,7%. Регульовані ціни зросли на 11,8%. Пальне подорожчало на 28% за рік.

Загальна інфляція 7–10% не завжди відповідає відчуттям людей. Деякі товари майже не змінюють ціну. Послуги чи пальне дорожчають значно швидше.

У Львівській області ціни зростають повільніше

Ситуація відрізняється по регіонах. Споживчі ціни у Львівській області зросли на 0,1% у липні. По Україні середнє склало 0,3%. З початку 2026 року ціни на Львівщині піднялися на 5,5%. По країні — на 6%.

Відмінності є всередині кошика. Овочі на Львівщині подешевшали на 7,4% за місяць. М’ясо та м’ясопродукти — на 0,7%. Молоко, сир та яйця — на 0,6%. Риба та рибні продукти подорожчали на 4,5%. Послуги ресторанів і готелів — на 1%.

Рух цін протилежний навіть за місяць. Одні категорії дешевшають. Інші суттєво дорожчають.

Чи подешевшають товари у 2027 році?

Прогноз НБУ треба читати правильно. Інфляція знизиться до 6,9% у 2027 році. У 2028-му — до цільових 5%. Покращення в енергетиці вплине. Бюджетний дефіцит скоротиться. Врожаї зростуть. Тиск на ринку праці послабиться.

Але 6,9% інфляції — це не мінус 6,9% на цінниках.

Умовний товар коштує 100 грн. За рік з 10% інфляцією він стане 110 грн. Наступного року з 6,9% ціна зросте приблизно до 117,6 грн. Темп подорожчання зменшився. Товар не повернувся до 100 грн.

Тому не варто очікувати масового повернення цін до рівня кількох років тому.

Що це означає для українців

Найближчий сценарій — продовження зростання цін з поступовим уповільненням. Різкого стрибка не буде. У 2026 році тиск створюють витрати бізнесу, пальне, енергетика та дефіцит працівників. Ці фактори послабляться в наступні роки.

Для споживача це просто. Вартість життя не стане меншою автоматично, коли інфляція знизиться. Зміниться швидкість подорожчання товарів та послуг.

Якщо прогноз НБУ справдиться, Україна наблизиться до 5% інфляції лише у 2028 році. Регулятор вважає цей рівень цільовим.