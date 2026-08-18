Львівські медики видалили пацієнту рідкісного паразита, який руйнував печінку

Мешканка Львівщини два роки боролася з паразитарним захворюванням, симптоми якого лікарі спочатку сприйняли за онкологію печінки.

У Львові хірурги лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання провели складну операцію 44-річній пацієнтці. Рідкісна паразитарна хвороба печінки настільки нагадувала злоякісну пухлину, що медикам довелося ретельно диференціювати діагноз.

Лікарській команді вдалося не лише повністю видалити уражену ділянку, а й зберегти набагато більше здорової тканини органу, ніж передбачали початкові розрахунки.

Жителька селища Бориня Євгенія Бовдрич приблизно два роки тому почала помічати тяжкість і дискомфорт під правим ребром. З часом додалися спазми, і жінка вирішила звернутися до лікарів.

Ультразвукове дослідження показало збільшену печінку з новоутворенням. Подальша діагностика у Львові виявила ознаки паразитарного ураження, проте медики не могли одразу відкинути ймовірність онкологічного процесу.

“Остаточний діагноз встановило гістологічне дослідження — у жінки виявили альвеококоз печінки. Це рідкісне паразитарне захворювання, за якого утворення поводиться подібно до злоякісної пухлини: розростається, руйнує печінку та може проростати в сусідні тканини”, – йдеться в повідомленні.

Радикальним способом лікування такої хвороби залишається лише хірургічне видалення пошкодженої частини органу. Спочатку лікарі планували видалити близько 55% печінки Євгенії. Але під час самої операції хірурги змогли зберегти значно більше здорової тканини — в результаті видалили лише 18% органу.

«Операція виявилася технічно непростою. На початковому етапі ми детально визначили судини, що живлять уражену ділянку, аби не зачепити їх під час резекції. Такий підхід дав нам можливість чітко ізолювати проблемну зону та безпечно її видалити, зберігши при цьому кровопостачання решти печінки», — розповів лікар-хірург відділення хірургії печінки та жовчних проток Центру трансплантології Володимир Дятел.

Медична бригада виконала анатомічну резекцію правої передньої секції печінки. Пацієнтку виписали додому вже на десятий день після втручання.

Лікарі пояснюють, що основними носіями небезпечного паразита в природі є дикі хижаки — лисиці та вовки. Людина може заразитися через прямий контакт із забрудненим ґрунтом, споживання немитих лісових ягід, вживання сирої води з відкритих водойм або через брудні руки.

Медики наголошують на важливості дотримання гігієнічних правил: не варто їсти немиті лісові ягоди, слід уникати сирої води з відкритих джерел та регулярно проводити дегельмінтизацію домашніх улюбленців.