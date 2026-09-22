У Львові планують внести до списку культурної спадщини панно, створеному понад 35 років тому

Планують внести до списку культурної спадщини мозаїчне панно “Квітка Буття” у Вищому професійному училищі №29.

Департамент архітектури та містобудування Львівської ОВА повідомив про намір включити це панно до офіційного переліку об’єктів культурної спадщини міста Львова.

Панно, створене з декоративної кераміки у 1989 році, розміщене всередині їдальні училища на вулиці Тараса Шевченка, 116. Авторкою є заслужена художниця України Ганна-Оксана Липа, а виготовили його на Львівській кераміко-скульптурній фабриці. Документацію про об’єкт оформив Віктор Штець.

“Квітка Буття” – це не просто декоративне панно. Це цілісний зразок монументально-декоративного мистецтва наприкінці 1980-х років. Твір об’єднує органічні і геометризовані форми, а також через символічні образи порушує теми життя, розвитку та духовної цілісності. Матеріали, шамот і емалі, створюють особливу фактуру та стриману колірну гаму, що підкреслює унікальність роботи,” – пояснили у департаменті архітектури.

Охоронні характеристики панно включають його композицію, оригінальні матеріали, фактуру, художньо-образний задум і первісне розміщення у приміщенні училища.

Також у планах є внесення до переліку культурної спадщини двох інших мозаїчних панно – “Львівські будівельники” та “Не забудьте пом’янути…”, створених Миколою Кристопчуком.

З початку року в області стартувала інвентаризація всіх мозаїчних творів, що дасть змогу краще охороняти цей вид мистецьких цінностей.