Двоє гірників отримали травми на Львівщині

Гірник загинув, ще один травмований після обвалу на шахті. Досудове розслідування вже розпочато.

Вчора близько 12:30 двоє гірників отримали травми на шахті «Межирічанська» у Шептицькому. Один з них загинув.

Під час робіт обвалилася порода та бетонне укріплення. Це сталося саме на ділянці, де працював загиблий.

Працівники шахти перебували поруч. Вони одразу викликали рятувальників. До прибуття допомоги гірники самі розбирали завали. Вони намагалися деблокувати постраждалого.

Врятувати чоловіка не вдалося. 37-річний мешканець Шептицького району помер від отриманих травм.

На іншій ділянці 30-річний гірник травмувався під час виконання робіт. Чоловіка госпіталізували. Загрози його життю немає.

Шептицька окружна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу відкрили за ч. 1, 2 ст. 272 КК України. Це порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою. Воно спричинило загибель людини.

Досудове розслідування веде Шептицький районний відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.