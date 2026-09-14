Львів’янин ризикує до дев’яти років тюрми за переправлення ухилянта до ЄС

Львів’янин за 11 тисяч доларів обіцяв ухилянтові виготовити документи для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували справу до суду щодо 31-річного львів’янина.

Чоловік організував схему переправлення військовозобов’язаного за кордон.

За 11 тисяч доларів він обіцяв оформити для ухилянта документи консульства однієї з країн, що дозволять виїзд з України.

Окрім документів, організатор мав забезпечити переправлення чоловіка зі Львова до Закарпатської області.

Підозрюваного затримали у травні цього року у Жовкві під час отримання частини хабара в сумі 7 тисяч доларів.

Досудове розслідування відкрили за ч. 3 ст. 332 ККУ — Незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Також передбачено позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

Крім того, можливе застосування конфіскації майна.



