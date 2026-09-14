Час повернути львів’янам комфорт

У Львові потрібно відновити комфорт місцевих мешканців.

У місті створили нову громадську організацію Urban Lviv. Вона ставить пріоритет на поверненні уваги до жителів і їхнього комфорту.

Двадцять років керування Андрія Садового законсували Львів у стан байдужості. Все більше львів’ян відкрито критикують міську владу. За ці два десятиліття місто перетворилося на майданчик для збагачення чиновників і їхнього оточення. Щоденні потреби мешканців лишаються поза увагою.

У місті бездумно звужують вулиці, а сині лінії з’являються навіть у спальних районах. Притулків немає, інклюзивність залишається лише на словах. Навіть на площі Ринок її немає.

Місцеві депутати замість захищати інтереси громади мовчки підтримують політику мера. Це створює ілюзію розвитку для туристів. Для львів’ян реальність — хаос, затори та брак базових умов безпеки.

Це не питання комфорту львів’ян. Це шоу для туристів і задоволення електоральних амбіцій міського голови.

“Ми кажемо прямо: Садовий і його команда забули, що працюють за наші податки. Вони перестали боятися відповідальності. Вони перестали чути львів’ян. Саме тому ми створюємо громадську організацію Urban Lviv. Будемо нагадувати чиновникам, що Львів — це не декорація для туристів, а місто для мешканців.

Ми будемо вимагати відповідальності, боротися за комфорт і захищати права львів’ян”, — каже голова організації Urban Lviv, журналіст Олег Довганик.

Urban Lviv позиціонує себе як голос опозиції у місті.

Приєднуйтесь. Бо час діяти.

Громадська організація стверджує: настав час повернути місто його мешканцям. Львів має бути простором для життя, а не лише декорацією для гостей.



