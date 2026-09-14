70 штрафів у Львові: перевізників покарали за зупинку автобусів далеко від бордюру

У Львові посилили контроль за під’їздом автобусів до посадкових майданчиків і бордюрів.

З кінця липня до 11 вересня інспектори сектору контролю міського управління транспорту склали 70 актів на перевізників. Загальна сума штрафів становить 119 тисяч гривень.

В управлінні транспорту наголошують, що договори з перевізниками вимагають під’їжджати максимально близько до бордюру. Це правило важливе для безпечної та зручної посадки пасажирів.

Особливо це стосується людей з інвалідністю, літніх пасажирів і батьків із дитячими візочками.

«Під’їзд до посадкового майданчика чи бордюру — важлива складова доступності міського транспорту. Коли автобус зупиняється далеко від майданчика, це створює труднощі та навіть небезпеку для пасажирів», — зазначив начальник управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Перевірки проводять щодня. Їхня мета — не лише карати фінансово, а й нагадувати водіям про дотримання вимог на кожному маршруті.

Мешканців просять повідомляти про порушення на номер 1580. У зверненні вказуйте номер маршруту, час і назву зупинки.

За можливості додавайте державний номер автобуса.

У місті також проводять навчання водіїв щодо доступності транспорту та взаємодії з різними категоріями пасажирів.

Станом на 1 липня у Львівській громаді облаштовано 227 безбар’єрних зупинок. 78% міського транспорту є повністю доступними для маломобільних людей.



