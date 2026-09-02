Львівський військовослужбовець втік із польського аеропорту під час поїздки на навчання до Франції

Костопільський районний суд Рівненської області засудив до п’яти років позбавлення волі військовослужбовця зі Львова, який самовільно залишив місце служби в аеропорту Ряшів-Ясьонка у Польщі дорогою на військову підготовку до Франції. Чоловік визнав провину та розкаявся.

Про це йдеться у вироку суду.

Засуджений — уродженець Львова. Він проходив службу за мобілізацією у Збройних силах України.

На момент інциденту служив радіотелефоністом.

Військового відрядили для проходження підготовки у Франції. 11 листопада 2024 року під час переміщення особового складу до Франції він був в аеропорту Ряшів-Ясьонка у Польщі.

За даними слідства, не пізніше 14:00 чоловік самовільно залишив визначене військовою частиною місце служби.

Він не повернувся до своєї військової частини. Не виконував службових обов’язків і проводив час на власний розсуд.

Дії військового кваліфікували як нез’явлення на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

На суді військовослужбовець повністю визнав провину і щиро розкаявся. Суд визнав щире каяття обставиною, що пом’якшує покарання.

Також врахували, що чоловік раніше не був судимий. Водночас суддя дійшов висновку, що його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

У тексті вироку не описано, де та за яких обставин його знайшли або затримали після того, як він залишив службу в Польщі.

На момент розгляду справи чоловік уже перебував під вартою. Суд постановив рахувати строк відбування покарання з 30 квітня 2026 року.

Військового визнали винним та призначили п’ять років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.