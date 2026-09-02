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Львівський військовослужбовець втік із польського аеропорту під час поїздки на навчання до Франції

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Костопільський районний суд Рівненської області засудив до п’яти років позбавлення волі військовослужбовця зі Львова, який самовільно залишив місце служби в аеропорту Ряшів-Ясьонка у Польщі дорогою на військову підготовку до Франції. Чоловік визнав провину та розкаявся.

Про це йдеться у вироку суду.

Засуджений — уродженець Львова. Він проходив службу за мобілізацією у Збройних силах України.

На момент інциденту служив радіотелефоністом.

Військового відрядили для проходження підготовки у Франції. 11 листопада 2024 року під час переміщення особового складу до Франції він був в аеропорту Ряшів-Ясьонка у Польщі.

За даними слідства, не пізніше 14:00 чоловік самовільно залишив визначене військовою частиною місце служби.

Він не повернувся до своєї військової частини. Не виконував службових обов’язків і проводив час на власний розсуд.

Дії військового кваліфікували як нез’явлення на службу без поважних причин тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

На суді військовослужбовець повністю визнав провину і щиро розкаявся. Суд визнав щире каяття обставиною, що пом’якшує покарання.

Також врахували, що чоловік раніше не був судимий. Водночас суддя дійшов висновку, що його виправлення неможливе без ізоляції від суспільства.

У тексті вироку не описано, де та за яких обставин його знайшли або затримали після того, як він залишив службу в Польщі.

На момент розгляду справи чоловік уже перебував під вартою. Суд постановив рахувати строк відбування покарання з 30 квітня 2026 року.

Військового визнали винним та призначили п’ять років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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