Трактор зійшов у водойму на Львівщині — водій загинув

У селі Кунин Добросинсько-Магерівської громади Львівського району внаслідок перекидання трактора загинув водій.

Про це повідомив департамент цивільного захисту населення Львівської ОВА.

Аварія трапилася 31 серпня близько 10:30. За попередніми даними, 52-річний мешканець села Кунин працював на тракторі Т-25.

Чоловік обкошував траву на берегах ставка. Під час робіт машина перекинулася і впала у водойму.

Водій отримав тяжкі, несумісні з життям травми і помер на місці події.

Правоохоронці вже виїхали на місце аварії. Вони встановлюють обставини та причини трагедії.