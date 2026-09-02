На Львівщині попрощаються з чотирма бійцями, які загинули в бою з окупантами

Сьогодні на Львівщині прощаються з чотирма Героями, які загинули у боротьбі з російськими загарбниками.

Про це повідомила Львівська ОВА на своїй сторінці у Facebook.

Денис Мота — житель села Мшани Городоцької громади Львівського району. Він служив старшим сержантом у 42-й окремій механізованій бригаді імені Героя України Валерія Гудзя. Виконував бойові завдання на Покровському напрямку. Загинув 26 серпня, повертаючись з відпустки на фронт. Денису було 23 роки.

Олег Готь — львів’янин. Захищав Україну з 2024 року. Служив у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Загинув 23 січня 2025 року. Йому було 42 роки.

Руслан Мартинець — уродженець села Волостків. Був стрільцем військової частини 3022 Національної гвардії України. Його життя передчасно обірвалося 30 серпня на Сумщині.

Микола Синишин — родом із села Коритище Східницької громади. Став на захист України за контрактом у 2014 році. Служив у складі 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України. Загинув 28 квітня 2022 року в Маріуполі під час виконання бойового завдання. Понад чотири роки вважався безвісти зниклим. Захиснику було 27 років.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FLvivskaODA%2Fposts%2Fpfbid02QKJZGxCT12mZyNW9n9wGKZogK8hL3rhDzYsDmaEBPRarWKGsYyn2aNXkwFJ3d2BKl&show_text=true&width=500" classname="facebook" width="500" height="250" allowfullscreen="true" allow="autoplay;clipboard-write;encrypted-media;picture-in-picture;web-share

