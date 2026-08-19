З полону РФ повернули додому чотирьох воїнів-захисників, родом із Львівщини

Україна повернула з російського полону 103 захисники. Серед звільнених — четверо мешканців Львівщини.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у Фейсбуці.

19 серпня відбувся перший етап нового обміну полоненими. Додому вдалося повернути 103 українських військовослужбовця.

Серед звільнених — бійці ЗСУ, Військово-Морських Сил, Територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Разом із солдатами й сержантами на волю вийшли й кілька офіцерів.

Значна частина звільнених має поранення. У деяких воїнів діагностували тяжкі захворювання.

Ці захисники тримали оборону на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках.

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Начальник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що серед звільнених є четверо мешканців Львівщини.

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Нагадаємо: 26 червня пройшов третій етап масштабного обміну “1000 на 1000”, домовленості про який досягли за посередництва США. Тоді з полону вдалося звільнити 160 українських військовослужбовців.