Львівський стронгмен Павло Кордіяка здобув перемогу на міжнародному турнірі в Польщі

Львівський атлет Павло Кордіяка став переможцем міжнародного турніру Strongman Champions League Poland 2026. Змагання пройшли 15 серпня в польському Нєхоже.

Турнір розтягнувся на два дні та об’єднав силовиків із дев’яти країн світу. Серед дванадцяти учасників найсильнішим виявився саме Кордіяка, зайнявши підсумкове перше місце.

Ця перемога — далеко не перший успіх спортсмена на закордонних аренах. Ще у 2023 році Павло здобув почесний титул найсильнішої людини Європи — Europe’s Strongest Man. А вже у квітні 2026-го піднявся на другу сходинку п’єдесталу цього авторитетного турніру.

«Павло входить до п’ятдесяти найтитулованіших стронгменів світу за версією бази Strongman Archives. Крім того, торік він встановив рекорд, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса», — зазначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хім’як.

Мова йде про підйом п’яти колод різної ваги — 100, 120, 140, 160 та 180 кілограмів. Спортсмен впорався із завданням за 37,68 секунди, показавши найкращий час серед усіх учасників.