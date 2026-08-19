У міськраді Києва планують сформувати новий підрозділ

Депутати Львівської міської ради обговорили питання підтримки ветеранів, безпеки мешканців та витрачання бюджетних коштів. Це відбулося на засіданні комісії фінансів та планування бюджету.

Одним із головних пунктів стало звернення про фінансування нового управління з питань ветеранів. Ця структура тільки формується. Її головне завдання — опікуватися потребами колишніх військових та їхніх родин. У теперішніх умовах така робота набуває особливого значення.

Депутати також розглянули проєкт ухвали про ремонт підвальних приміщень у багатоквартирних будинках. Йдеться і про нежитлові об’єкти комунальної власності. Мета — облаштувати їх як найпростіші укриття для мешканців громади.

«В умовах війни питання безпеки людей має залишатися в пріоритеті. Важливо не просто визначати укриття на папері, а забезпечувати їхній належний стан і можливість реально використовувати у разі небезпеки. Переконаний, що кожне бюджетне рішення має бути максимально обґрунтованим і спрямованим на конкретний результат для мешканців громади», — зазначив депутат Олег Василишин.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua