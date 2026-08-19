У Львівському онкоцентрі відкрили кабінет для боротьби з болем у пацієнтів

Лікарі не просто зменшують біль пацієнтам — вони пропонують комплексний підхід до його контролю.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної ради.

У Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі на вулиці Ярослава Гашека, 2А, відкрили новий кабінет менеджменту болю. Заклад входить до структури КНП ЛОР.

Новий кабінет розрахований на кілька категорій онкологічних пацієнтів. Серед них — люди в периопераційному періоді, а також ті, хто вже завершив основне лікування. Допомогу тут отримають і пацієнти з тривалим чи хронічним болем.

Потрапити на прийом можна кількома способами. Достатньо електронного скерування від сімейного лікаря або лікаря, який веде пацієнта. Записатися також можна через реєстратора закладу чи за телефоном колл-центру.

Спеціаліст із менеджменту болю виконує кілька важливих завдань. Він коригує медикаментозну терапію та допомагає уникнути побічних ефектів лікування. Лікар застосовує інтервенційні методики та визначає подальшу тактику терапії. За потреби він залучає до роботи фізичних терапевтів, ерготерапевтів і психологів.

“Якщо у вас є біль, який викликає дискомфорт, заважає повноцінно функціонувати, локалізований та потребує великої кількості медикаментів – запрошуємо на консультацію у кабінет менеджменту болю і ми допоможемо вирішити цю проблему”, – зазначили у Львівському онкоцентрі.

Нагадаємо, на початку серпня цього року начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький затвердив проєктно-кошторисну документацію з капітального ремонту будівлі Львівського онкоцентру. Вартість робіт перевищує 300 мільйонів гривень.