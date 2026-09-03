Львівський ліцей «Євшан» очолив національний рейтинг за результатами НМТ

У щорічному всеукраїнському рейтингу шкіл за результатами НМТ-2026 львівський науковий ліцей «Євшан» зайняв перше місце.

Ще два львівські заклади опинилися в п’ятірці лідерів. У топ-200 потрапили 25 шкіл Львова.

Директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк підкреслив, що Львів традиційно демонструє високі освітні результати.

У більшості позицій рейтингу домінують комунальні міські школи, але серед кращих є й приватні заклади.

Він подякував учням, педагогам і батькам за їхню наполегливу працю. Закалюк запевнив, що міська влада й надалі підтримуватиме освітні досягнення.

Найвищий середній бал випускників на НМТ-2026 показав науковий ліцей «Євшан» — 175 балів.

Друге місце посів Львівський фізико-математичний науковий ліцей із середнім результатом 172,8 бала.

Львівська академічна гімназія опинилася на четвертій позиції з 172,3 бала.

До топ-200 також увійшли Перший Інноваційний Приватний Львівський Ліцей (16) і Класичний науковий ліцей (24).

НВК «Школа-гімназія І–ІІІ ст. Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» — 48 місце.

НВК «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей» посів 51 місце.

Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного опинився на 64 позиції.

Приватний НВК «Садок — школа — ліцей «ЕКОЛЕНД»» в рейтингу на 72 місці.

Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради та ліцей №52 зайняли відповідно 81 і 84 місця.

Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов посіла 87 місце.

Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міськради — 89 місце.

Львівська правнича гімназія опинилася на 93 місці. Ліцей «Львівський» — 104 позиція.

Середня ЗОШ №32 — 106 місце. Ліцей №8 — 107 місце.

Ліцей №28 Львівської міськради зайняв 108 позицію.

Ліцей «Надія» опинився на 128 місці.

Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул львів» посів 132 позицію.

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міськради — 138 місце.

Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міськради — 162 позиція.

Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови — 168 місце.

Ліцей №37 Львівської міськради — 194 позиція.

Ліцей №46 ім. В’ячеслава Чорновола Львівської міськради опинився на 200 місці.

У міській раді наголосили, що широка присутність львівських шкіл у рейтингу свідчить про стабільно сильні позиції міста.

Це стосується загальної середньої освіти і її подальшого розвитку у Львові.