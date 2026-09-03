Андрій Петришин взяв гору над Садовим — ВІДЕО

У Львові судяться через петицію про відставку міського голови Андрія Садового.

Автор петиції стверджує, що Державна аудиторська служба зафіксувала понад два мільярди гривень збитків.

За словами ініціатора, Львівська міська рада відмовилася реєструвати петицію, і справа дійшла до суду.

«Суд виграли», — повідомив громадський активіст і юрист Андрій Петришин.

Він також вказав на звіт Держаудиту від 21 січня 2025 року, в якому йдеться про мільярдні втрати для громади Львова.

«За ці збитки, завдані громаді, Садовий і його соратники нестимуть відповідальність», — додав Петришин.