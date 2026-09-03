У мережі розкритикували нардепа зі Львівщини за відсутність результатів

Ворог стримує роботу парламенту, але держава не може дозволити собі зволікати.

Постійні повітряні тривоги прямо впливають на діяльність Верховної Ради.

Потрібно шукати нові формати роботи, щоб не втрачати час.

Один із варіантів — проводити обговорення законопроєктів в укриттях, залишаючи сесійну залу для голосувань.

Головне — забезпечити продуктивність роботи Ради навіть під час повітряних тривог.

Паралельно постає питання економії державних коштів.

Прем’єр закликає заощаджувати ресурси. Це слушна теза.

Але громадяни мають знати: на чому саме уряд планує економити?







Сьогодні бачимо суперечливу логіку в рішеннях влади.

З одного боку — пропонують нові збори на посилки для людей.

З іншого — вводять податкові пільги для індустріальних парків.

Де ж стратегія? Де баланс між наповненням бюджету і створенням інвестиційного клімату?

Якщо говорити про економію, починати слід не з простих громадян.

Насамперед потрібно переглянути зарплати чиновників та мільйонні виплати керівникам держпідприємств.

Витрати на наглядові ради також можна скоротити, покажіть приклад економії.

Очікуємо конкретних рішень щодо підвищення грошового забезпечення військових і пенсійної реформи.

Військові не можуть чекати вічно.

Пенсіонери також потребують негайних змін.

Економія має бути справедливою.