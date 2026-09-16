Львівський Головний вокзал пропонує в оренду приміщення для облаштування зони відпочинку

“Укрзалізниця” виставила на аукціон у ProZorro нежитлові приміщення на Двірцевій, 1 у Львові.

Йдеться про площу 438,70 м² у триповерховій будівлі головного залізничного вокзалу Львова, пам’ятці архітектури місцевого значення.

До аукціону включено приміщення першого та третього поверхів. Вони мають загальну площу 438,70 м².

Орендар зможе облаштувати лаунж-зону для відпочинку й надавати послуги тимчасового перебування власникам преміальних банківських карток.

Також дозволено продавати продовольчі товари й товари підакцизної групи.

Термін оренди становить 2 роки, 11 місяців і 25 діб. Стартова місячна плата — 368 350,07 грн.

Аукціон розпочнеться 18 вересня.

Приміщення перебувають на балансі виробничого підрозділу вокзалу станції “Львів” філії “Вокзальна компанія” АТ “Укрзалізниця”.

Орендар має дотримуватися умов охоронного договору щодо пам’ятки культурної спадщини і забезпечувати її збереження.









На початку вересня “Укрзалізниця” вже здала в оренду понад 1 000 м² у будівлі вокзалу компанії “1708”.

Тоді річна плата склала 834 000 грн щомісяця.

У 2024 році “Укрзалізниця” передбачила 24 млн грн на проєкт реконструкції головного вокзалу Львова.