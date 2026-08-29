Нового прокурора призначено у Львівській області

У Львові нові зміни в органах обласної прокуратури. Новим заступником прокурора Львівської області став Олексій Марушій.

Про це повідомила юристка та громадський активіст Галина Янко.

Прокурора Давидова вже немає серед керівників. У червні Янко востаннє запитувала його про роботу природоохоронної прокуратури у Львові. Тоді управління екології міста намагалося через Козицького незаконно узаконити крадіжку земель ПЗФ.

Сподіваємося, новий заступник щось змінить у ситуації.

Поки Марушій два місяці очолював Франківську окружну прокуратуру, він знав про незаконну забудову озера на перехресті Стрийська-Наукова. Він також обізнаний із забудовою землі дитячого садочка на Панаса Мирного, 13.







