Львівські кардіохірурги виконали рідкісну операцію на серці дорослому пацієнтові

Кардіохірурги Першого медичного об’єднання Львова успішно виконали надзвичайно рідкісну операцію на серці дорослого пацієнта.

Такий тип втручання зазвичай роблять дітям до 18 років і у світі його проводять менше ніж 700 разів на рік. Операцію переніс 54-річний чоловік із Львівщини.

Павло Василькевич народився з аномалією Ебштейна — рідкісною вродженою вадою серця. Вона трапляється лише у 0,5–1% пацієнтів з вродженими вадами серця.

При цій патології тристулковий клапан працює неправильно, частина крові повертається в передсердя. Правий шлуночок розвивається аномально і не забезпечує достатнього кровообігу до легень.

Без хірургічного лікування пацієнти з тяжкою формою цієї вади зазвичай помирають у дитячому або юнацькому віці.

Попри діагноз, чоловік багато років отримував лише медикаментозне лікування та працював на будівництві. Лікарі кажуть, що дожити до 54 років при такій ваді — винятковий випадок.

Кілька місяців тому стан пацієнта різко погіршився: з’явилася виражена задишка. Лікар місцевої амбулаторії при обстеженні зафіксував критичні показники та викликав «швидку».

Чоловіка доправили до лікарні святого Пантелеймона Першого медичного об’єднання Львова. Там він постійно перебував на кисневій підтримці, бо самостійно дихати вже практично не міг.

Єдиним шансом на порятунок була складна операція на серці.

Щоб обрати оптимальну тактику лікування дорослого пацієнта з рідкісною вадою, кардіохірурги залучили колегу з дитячої лікарні святого Миколая. Завідувач відділення кардіохірургії Олександр Ячнік має великий досвід у корекції складних вад у дітей.

Спільна команда вирішила виконати конусну реконструкцію тристулкового клапана з плікацією правого шлуночка.

Кардіохірург лікарні святого Пантелеймона Віктор Титюк розповів про хід операції. Хірурги відділили тристулковий клапан від фіброзного кільця та зберегли папілярні м’язи, що кріпляться до шлуночка.

З клапана сформували конус і пришили його до нового кільця. Одночасно вони зменшили об’єм правого шлуночка, виконавши його плікацію.

Операція пройшла успішно. Стан пацієнта суттєво покращився: він дихає без постійної кисневої підтримки, може ходити та спілкуватися.

«Те, що було до операції та після — це геть різні речі. Я дихаю, можу вільно ходити, говорити. Начебто звичайні речі, але який я щасливий, що найгірше позаду. Лікарі мене врятували, і тепер я буду берегти своє серце. Ніякої важкої праці — лише час з родиною та онуками»

У Першому медичному об’єднанні Львова підкреслюють: тут надають повний спектр сучасної медичної допомоги. Від діагностики та консервативного лікування — до високотехнологічних операцій, реабілітації та протезування.

До структури об’єднання входять лікарні святого Пантелеймона, святого Луки, святого Миколая, святої Анни, реабілітаційний центр UNBROKEN та лікувально-діагностичні центри.