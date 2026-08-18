35 років Незалежності України: у Львівській області вшанують пам’ять загиблих захисників

У понеділок, 24 серпня, Україна святкуватиме 35 років від дня здобуття Незалежності.

На Львівщині з цієї нагоди пройде низка пам’ятних заходів. Мешканці регіону вшанують Героїв України, захисників та захисниць, а також усіх, хто боровся за свободу країни. Про це повідомила Львівська обласна військова адміністрація.

Урочистості проведуть на полях почесних поховань Личаківського цвинтаря — про це також йдеться у повідомленні ЛОВА.

Програма розпочнеться о 09:00 хвилиною мовчання, яку триматиме вся країна. Тоді ж вшанують воїнів, похованих на полі почесних поховань №76 на вулиці Вахнянина.

О 09:30 відбудеться церемонія пам’яті Героїв Небесної Сотні та всіх борців за незалежність України, чиї могили розташовані на полі почесних поховань №67.

О 09:50 присутні вшанують воїнів Війни за Незалежність України, похованих на полі почесних поховань №86а на вулиці Мечникова.

Завершальний захід запланований на 10:30 на полі почесних поховань №87 на вулиці Пасічній. Там вшанують пам’ять загиблих захисників України.

«Незалежність — це можливість самостійно визначати, якою має бути наша держава. На жаль, ми дуже добре знаємо, якою ціною дається право вирішувати власну долю та жити в мирній країні. Саме тому в День Незалежності особливо важливо подякувати тим, хто нині захищає Україну, і вклонитися пам’яті тих, хто віддав за неї життя», — зазначив директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики облдержадміністрації Юрій Горун.

Мешканців та гостей Львівщини запрошують долучитися до заходів і разом вшанувати пам’ять загиблих захисників і захисниць України.