Поблизу храму на Львівщині виявили плантацію конопель

У Львівській області судитимуть 53‑річного мешканця Самбірщини. Він вирощував коноплі біля церкви, зберігав майже 1,6 кг готового канабісу та незареєстровану вогнепальну зброю.

Самбірська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти чоловіка. Йому інкримінують кілька кримінальних правопорушень.

Слідство встановило: у своєму селі обвинувачений висадив 38 рослин на подвір’ї поруч із церквою. Ще 14 кущів правоохоронці виявили на околиці села, у чагарниках.

Під час обшуку вдома вилучили фасований канабіс загальною масою майже 1,6 кг. Також знайшли смолу канабісу вагою близько 1 грама, яку чоловік виготовляв із власних рослин.

У помешканні правоохоронці виявили пістолет німецького виробництва моделі HK SFP 9 і 14 патронів. Зброю та боєприпаси зберігали без передбаченого законом дозволу. Вони були придатні для стрільби.

Чоловіку інкримінували незаконне зберігання вогнепальної зброї й боєприпасів без дозволу. Окрім цього, йому закидають незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів як для збуту, так і без такої мети. Також оголошено підозру за незаконний посів і вирощування понад 50 рослин коноплі.

Формулювання статей: ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 КК України. Обвинувальний акт передали до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування проводило СВ ВП №1 Самбірського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області. Про деталі справи повідомили у прокуратурі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, поки її вину не доведено і не встановлено обвинувальним вироком суду.