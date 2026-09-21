Львівська команда вперше виборола Кубок України з кікбоксингу ІСКА

У Одесі з 10 по 13 вересня відбулися Кубок України з кікбоксингу ІСКА серед дорослих та всеукраїнський турнір для юніорів «Шлях переможця». Львівщину на цих стартах представляли кілька клубів, які показали відчутний результат.

У змаганнях дорослих виступали львівські клуби «Аскет» і «Тайфун». Спортсмени «Аскета» завоювали 24 золоті, 16 срібних і 4 бронзові нагороди. Представники «Тайфуну» додали до скарбнички області 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.

Клуб «Аскет» набрав найбільшу кількість золотих медалей і став володарем Кубка України. Уперше в історії цей престижний трофей привезли на Львівщину.

У всеукраїнському юніорському турнірі «Шлях переможця» Львівщину представляли «Аскет» і «Грінч». Юні спортсмени «Аскета» здобули 6 золотих, 2 срібні та 1 бронзову медаль. Команда «Грінча» поповнила скарбницю області 15 золотими, 4 срібними та 7 бронзовими нагородами.

Такі результати підтверджують високий рівень підготовки кікбоксерів Львівщини. Вони також свідчать про ефективну роботу тренерських штабів клубів області.