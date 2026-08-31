Карантин оголошено в селі Львівської громади після виявлення сказу

У селі Гряда Львівської громади запровадили карантин. Причиною став сказ у лисиці.

Наприкінці минулого тижня у Гряді підтвердили сказ у лисиці. Комісія при виконавчому комітеті Львівської міськради ввела карантинні обмеження біля вулиці Польової.

Обмеження стосуються території в радіусі 5 км від вогнища. До неї входять Гряда, Великі та Малі Грибовичі, Дубляни, Зашків, Ситихів, Малі Підліски, Збиранка і Воля-Гомулецька.

Тут проведуть подвірні обходи. Мета — виявити хворих тварин та тих, що мали контакт з лисицею.

У найближчі два місяці обов’язково вакцинують усіх собак і котів проти сказу в цих зонах.

Мертву лисицю знайшли на околиці села Гряда. Лабораторія Держпродспоживслужби обстежила тіло. Фахівці виявили характерні ознаки вірусу сказу.

Мешканцям рекомендують перевірити вакцинацію домашніх улюбленців. Якщо щеплення застаріле, зробіть ревакцинацію негайно. Це єдиний спосіб захиститися від сказу.

Якщо ви контактували з твариною, зверніться до лікаря якнайшвидше. Укус, подряпина чи ослинення вимагають негайної допомоги. Не чекайте на симптоми. Антиrabічне лікування запобігає розвитку хвороби.

Восени 2024 року львівські ветеринарні клініки припинили приймати тварин без щеплення від сказу.