Трускавецька громада оснащує соціальних працівників електроскутерами

Соціальні робітники Трускавецької громади отримали п’ять електроскутерів для обслуговування мешканців віддалених сіл.

Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» передав техніку Трускавецькому територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Скутери спрямували до віддалених населених пунктів громади — Орів, Доброгостів та Уличне. Три одиниці виділили соціальним працівникам в Ореві, протяжному гірському селі близько 14 кілометрів завдовжки. По одному скутеру отримали села Уличне та Доброгостів.

У матеріалі наголошують, що за кількістю населення Уличне та Доброгостів належать до найбільших сіл не лише громади, а й усього Дрогобицького району.

Керівницею територіального центру є Олена Пилат. Вона очікує, що електроскутери допоможуть соцпрацівникам швидше діставатися підопічних, оптимізувати маршрути та зекономити час на дорогу.

Процес узгодження та отримання допомоги тривав близько півтора року. У ньому брали участь координатори фонду, секретар Трускавецької міської ради Наталія Пономаренко та начальниця управління соціального захисту і охорони здоров’я Трускавецької міської ради Віра Ільницька.

Передача скутерів не стала першим спільним проєктом міської ради та благодійників. Співпраця триває приблизно три роки. Восени 2023 року управління соціального захисту та охорони здоров’я вже отримувало від партнерів комп’ютерну й оргтехніку.