У Сокальському районі модернізували відділення інтенсивної терапії, розпочали ремонт траси Нагірне–Добромиль та відкрили фармацевтичний центр

Минулого тижня на Львівщині втілили низку важливих медичних, інфраструктурних і освітніх проєктів, а також провели помітні заходи у міжнародній співпраці, підтримці військових і культурі.

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війни і репресованих імені Юрія Липи після модернізації запрацювало найсучасніше на Львівщині відділення анестезіології та інтенсивної терапії. За кошти обласного бюджету облаштували два зали інтенсивної терапії, окрему палату для пацієнтів з інфарктом після стентування та ізолятор для хворих з важкими інфекціями. Оновлення створює лікарям належні умови для роботи з найтяжчими випадками.

На базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького відкрили Освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр. Тут поєднають навчальний процес, наукові розробки та виготовлення лікарських засобів. Центр має відновити міське виробництво ліків і дати студентам практичний досвід.

Розпочався капітальний ремонт автомобільної дороги Нагірне – Добромиль. Планують оновити понад 18 кілометрів важливого прикордонного маршруту, уздовж якого розташовано 14 населених пунктів. Дорога забезпечує вихід на магістралі, що ведуть до трьох пунктів пропуску з Польщею.

Чотирьох військовослужбовців із Самбірського району нагородили медалями Міністерства оборони України «За поранення». Двоє захисників із цього району Президент України посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

У області активізували міжнародні контакти. За ініціативою Президента відбувся перший Саміт «Карпатської вісімки», де презентували потенціал регіону. Під час саміту провели зустріч із Президенткою Федеральної ради Австрії Крістін Шварц‑Фукс; вона цікавилася викликами для області й можливими напрямами австрійської підтримки.

Керівництво Львівщини провело переговори з делегацією британського графства Норфолк на чолі з лідером Ради графства Девідом Біком. Також Львів відвідав новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Борис Руґе. У центрі перемовин — розширення економічної співпраці та потенційні інвестиції.

Разом із Фінляндією та іншими партнерами реалізують проєкт «Nadija». Він передбачає комплексну медичну й психологічну допомогу дітям з усієї України, які постраждали від війни. Подальші кроки з впровадження обговорили під час зустрічі з Надзвичайною і Повноважною Посолкою Фінляндії в Україні Тар’єю Фернандес.

Окрему увагу приділили історичній пам’яті. На зустрічі з Юрієм Кузьмовичем говорили про історію родини Федаків, українську еміграцію та збереження національної ідентичності за кордоном. До Львова назавжди повернули останки Марії Федак. Вона поховається на полі №49 Личаківського цвинтаря поруч із чоловіком Степаном Федаком.

Воїни 39-го окремого батальйону безпілотних систем передали Львівщині прапор із Краматорська як знак вдячності за допомогу. Прапор був на бойових позиціях, пережив обстріли та містить підписи військових і голови Краматорська Олександра Гончаренка.

До області приїхала делегація британських бізнесменів і парламентарів. Гості ознайомилися з економічним потенціалом регіону і обговорили головні виклики, що стоять перед областю.

Обласні аграрії отримають ще майже 1,3 млн грн фінансової підтримки. Таке рішення ухвалила комісія з визначення одержувачів допомоги в межах Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства Львівської області на 2021–2026 роки.

У спортивній сфері провели перший чемпіонат України серед ветеранів з волейболу сидячи. До Львівщини приїхали 11 команд з різних регіонів — близько 180 учасників. За результатами сформують команду для фіналу «Ігор Ветеранів 2026» і національну збірну для міжнародних ветеранських змагань Veterans Games UA у вересні.

У Львові показали виставу «МАМИ́» за новелами Марії Матіос у виконанні Рівненського обласного академічного музично‑драматичного театру. Це вже одинадцятий обласний центр, де презентували постановку. На львівський показ прийшло близько 700 батьків, які втратили рідних на війні; загалом виставу побачили понад 5 тисяч мам і татів українських воїнів.

Також у місті відкрили виставку «Нові міфології» — спільний проєкт чеських митців Маркети Гліновської й Петра Валека та української художниці Софії Короткевич у рамках фестивалю «Чеські сни». Експозиція досліджує, як сучасний досвід формує нові образи й способи осмислення світу через мистецтво, матеріал, звук, пам’ять та особисті й колективні переживання. Оглянути виставку можна до 1 жовтня.