Львівські поліцейські затримали нетверезого водія (ФОТО)

На Львівщині затримали п’яного водія, у крові якого майже в 23 рази перевищено норму алкоголю.

Патрульні зупинили Dacia Sandero вночі на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська.

Інформацію підтверджують у патрульній поліції Львівської області.

Під час спілкування з 41-річним водієм поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Перевірка на приладі Драгер показала 4,57 проміле.

Це майже в 23 рази перевищує допустиму норму алкоголю у крові водіїв.

Поліція винесла постанову за порушення вимог щодо використання номерних знаків.

Крім того, склали протокол за нетверезе водіння.

Чоловіка відсторонили від керування.

За вісім місяців цього року патрульні області склали 4 606 протоколів за керування в нетверезому стані.









