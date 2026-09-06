На Львівщині водія Dacia затримали за кермом із алкоголем у крові майже у 23 рази більше допустимого

Уночі на автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська патрульні зупинили Dacia Sandero, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Під час розмови правоохоронці помітили у 41-річного керманича явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Перевірка на приладі Drager показала 4,57 проміле алкоголю в крові.

Це майже у 23 рази перевищує допустиму норму для водіїв.

Патрульні винесли постанову за порушення вимог щодо використання номерних знаків транспортних засобів.

Також склали протокол за керування автомобілем у стані сп’яніння і відсторонили чоловіка від керування.

За вісім місяців 2026 року на Львівщині поліцейські склали 4606 протоколів за керування транспортними засобами в стані алкогольного чи іншого сп’яніння.