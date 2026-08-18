У Львові зник дорожній знак, до якого мав особливу прихильність німецький консул

У Львові впала таблиця парковального місця почесного консула Німеччини.

Про цей випадок розповів журналіст Андрій Маринюк. Він опублікував фото пошкодженого знака у своїх соцмережах.

“ЛьвівВражає”, – так лаконічно прокоментував ситуацію журналіст.

На знімку добре видно табличку з написом “Паркувальне місце почесного консула Німеччини”. Раніше вона стояла на своєму місці, тепер лежить на землі.

Хто саме звалив табличку та за яких обставин це сталося, наразі невідомо. Місцеві мешканці активно обговорюють інцидент у коментарях під публікацією.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua