Львівські громади спрямували на допомогу ЗСУ майже 3 мільярди гривень з початку року

Найвищу частку оборонних видатків мають Сокільницька та Підберізцівська громади.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Фейсбуці.

За сім місяців цього року громади області спрямували на потреби, пов’язані зі збройною агресією Росії, майже 2,7 млрд грн із місцевих бюджетів. Ця сума становить 10,7% від усіх видатків без урахування цільових трансфертів.

Найвищу частку оборонних витрат серед загальних видатків показали Сокільницька громада – 35,1% та Підберізцівська – 26,5%. Далі йдуть Моршинська громада з показником 24,3%, Заболотцівська – 18,7% та Бібрська – 18,4%.

Обласний бюджет теж долучився до фінансування армії. За цей період з нього спрямували понад 744 млн грн на оборонні потреби, що становить 17,4% усіх видатків.

Водночас не всі громади демонструють високі показники. Найнижчу частку оборонних витрат зафіксували у Рудківській громаді – лише 2,5%. Трохи вищі результати мають Бісковицька та Підкамінська громади – по 2,7%. Самбірська громада виділила на оборону 2,8%, а Перемишлянська – 3%.

Нагадаємо, у березні цього року Козицький закликав громади Львівщини спрямувати на оборону 500 млн грн, а за рік ця цифра мала зрости до щонайменше 5 млрд грн. Торік громади області виділили на потреби ЗСУ майже 4,5 млрд грн.