Львівські медики без хірургічного втручання позбавили немовля з Буковини від тромбів і врятували йому життя

Медики дитячої лікарні святого Миколая у Львові зафіксували безпрецедентний випадок — тромбоемболію легеневої артерії у 2,5-місячної дівчинки. Раніше такого діагнозу в закладі не траплялося. Просвіт легеневої артерії малечі був заблокований тромбом на 90%, і це створювало пряму загрозу для її життя.

Вікторія, дівчинка з Буковини, опинилась у лікарні після тяжкого перебігу хвороби. Спершу вона захворіла на звичайну простуду, а потім через прийом антибіотиків у неї розвинувся псевдомембранозний коліт — важке запалення кишківника.

Хвороба призвела до втрати рідини й білка в організмі малечі. Дитина страждала від зневоднення, анемії та загального виснаження. Коли медики виявили тромб у серці дівчинки, її негайно направили до Львова.

Комп’ютерна томографія показала тривожну картину: тромби сформувалися одночасно в кількох ділянках — правому передсерді, нижній порожнистій та печінкових венах, а також безпосередньо в легеневій артерії. Саме в легеневій артерії блокування судини сягало 90%.

Упродовж двох тижнів дівчинка перебувала під цілодобовим наглядом лікарів. Їй проводили внутрішньовенну терапію для розчинення тромбів, призначали препарати для корекції показників крові. Медики також здійснювали переливання крові й білка та лікували запалений кишківник.

«Усі небезпечні тромби зникли та звільнили кровотік у критично важливих судинах. У малечі нормалізувалися аналізи, і вона почала активно набирати вагу», — розповіла завідувачка Центру педіатрії Яна Долинна.

Лікарка зазначила, що за час терапії значно покращився й стан кишківника пацієнтки. Товщина запаленої стінки зменшилася з 6 мм при госпіталізації до 1,3 мм на момент виписки.

Спільна робота команди різних спеціалістів дозволила повністю стабілізувати стан дівчинки без хірургічного втручання. Зараз Вікторія вже вдома, проте продовжує перебувати під наглядом лікарів. У майбутньому дитині призначено додаткове обстеження — воно допоможе з’ясувати можливу причину підвищеної схильності до утворення тромбів.