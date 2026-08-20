На Львівщині у магазині чоловік застосував зброю та поранив людину

У Дрогобичі правоохоронці затримали 48-річного мешканця міста. Чоловіка підозрюють у стрілянині, яка сталася прямо в магазині.

Постраждалим виявився 36-річний чоловік. Він отримав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. Про це повідомила поліція Львівщини.

Інцидент трапився ввечері 19 серпня, приблизно о 21:50. Місце події — магазин на вулиці Війтівська Гора. За попередньою інформацією, двоє знайомих чоловіків несподівано посварилися.

Сварка швидко переросла у щось значно серйозніше. 48-річний чоловік витягнув із сумки револьвер системи Флобера. Після цього він кілька разів стрельнув у бік свого знайомого. Постраждалий отримав ранення, тому його одразу госпіталізували.

«Під час раптово виниклого конфлікту чоловік витягнув із сумки револьвер системи Флобер та здійснив кілька пострілів у бік потерпілого», — розповіли в поліції.

На місце події виїхали оперативники кримінальної поліції та слідчі. Також підключилися патрульні й інші співробітники Дрогобицького районного відділу поліції. Додатково залучили наряд реагування Управління поліції охорони. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Дрогобицької окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру. Йому загрожує відповідальність за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого для завдання тілесних ушкоджень.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі досудове розслідування триває.



