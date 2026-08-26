У Львові Музей “Територія Терору” отримав нову назву

Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія Терору” отримав нову назву — Музей історії воєн, боротьби та опору.

Депутати Львівської міської ради ухвалили це рішення 25 серпня на пленарній сесії. За перейменування проголосували 40 депутатів.

Зміна назви пов’язана з розширенням напрямків роботи музею. Спочатку інституція досліджувала історію Львівського гетто, Пересильної тюрми №25 та злочини нацистського й радянського тоталітарних режимів. Згодом до цього додалися теми депортацій, політичних репресій, спадщини шістдесятників та дисидентського руху.

Музей також вивчає боротьбу за права і свободи та становлення незалежної України. Окремий напрямок роботи — тема втраченого дитинства під час війни. Крім того, тут документують сучасну російсько-українську війну та формують відповідні музейні колекції.

Саме розмаїття напрямків роботи спонукало керівництво музею шукати нову назву. Вона мала об’єднати різні, але взаємопов’язані сфери діяльності інституції. При цьому “Територія Терору” не зникає — вона залишається конкретним меморіальним простором і важливою частиною загального музейного комплексу.

Нова назва, за задумом організаторів, допоможе музею залучити ширшу аудиторію. Йдеться насамперед про дітей, молодь, сім’ї та організовані освітні групи, які раніше могли обходити музей увагою через його попередню назву.

Меморіальний музей тоталітарних режимів “Територія терору” розташований на проспекті Чорновола, 45г — саме там, де раніше знаходилося львівське ґетто та пересильна тюрма №25. Тут дослідники вивчають та висвітлюють злочини нацистського й радянського тоталітарних режимів.

Керівництво музею очолює Ольга Гончар — співзасновниця культурно-просвітницького проєкту “Їздець”.