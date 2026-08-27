Львівська прокуратура наполягає на поверненні кафейного приміщення Ратуші місту

Прокуратура вимагає розірвати договори оренди приміщень у львівській Ратуші через самовільне перепланування.
Господарський суд Львівської області 26 серпня відкрив провадження за позовом Галицької окружної прокуратури Львова. Справа стосується оренди нежитлових приміщень у будівлі львівської Ратуші на площі Ринок, 1.
Йдеться про частину нежитлових приміщень першого поверху площею майже 650 м². Зараз ці приміщення використовує заклад громадського харчування.
Цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення. Він передбачає суворі вимоги до збереження. У таких будівлях заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, перебудови чи перепланування без офіційного дозволу Міністерства культури. Без погодження з Мінкультом не можна передавати майно в оренду, змінювати його призначення чи розміщувати рекламу на фасадах.
Прокурори виявили цілу низку порушень. Договори оренди та суборенди уклали без обов’язкового дозволу Мінкульту та на позаконкурентних умовах. У приміщеннях самовільно провели перепланування: демонтували сходову клітку та звели нові стіни. Такі дії порушують вимоги законів “Про охорону культурної спадщини” та “Про оренду державного та комунального майна”.
Прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договори оренди та суборенди. Вона також просить повернути приміщення громаді Львова.
У цих приміщеннях працює кафе Grand Cafe Leopolis. Воно входить до мережі “Холдинг емоцій !Fest”. Заклад відкрили у 2019 році.
Аудитори встановили додаткові факти. Через неефективну роботу чиновників бюджет Львова недоотримав до 52 мільйонів гривень. Це орендна плата від кафе Grand Cafe Leopolis протягом останніх років.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua