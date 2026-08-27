Львівська прокуратура наполягає на поверненні кафейного приміщення Ратуші місту

Прокуратура вимагає розірвати договори оренди приміщень у львівській Ратуші через самовільне перепланування.

Господарський суд Львівської області 26 серпня відкрив провадження за позовом Галицької окружної прокуратури Львова. Справа стосується оренди нежитлових приміщень у будівлі львівської Ратуші на площі Ринок, 1.

Йдеться про частину нежитлових приміщень першого поверху площею майже 650 м². Зараз ці приміщення використовує заклад громадського харчування.

Цей об’єкт є пам’яткою архітектури національного значення. Він передбачає суворі вимоги до збереження. У таких будівлях заборонено проводити будь-які ремонтні роботи, перебудови чи перепланування без офіційного дозволу Міністерства культури. Без погодження з Мінкультом не можна передавати майно в оренду, змінювати його призначення чи розміщувати рекламу на фасадах.

Прокурори виявили цілу низку порушень. Договори оренди та суборенди уклали без обов’язкового дозволу Мінкульту та на позаконкурентних умовах. У приміщеннях самовільно провели перепланування: демонтували сходову клітку та звели нові стіни. Такі дії порушують вимоги законів “Про охорону культурної спадщини” та “Про оренду державного та комунального майна”.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою розірвати договори оренди та суборенди. Вона також просить повернути приміщення громаді Львова.

У цих приміщеннях працює кафе Grand Cafe Leopolis. Воно входить до мережі “Холдинг емоцій !Fest”. Заклад відкрили у 2019 році.

Аудитори встановили додаткові факти. Через неефективну роботу чиновників бюджет Львова недоотримав до 52 мільйонів гривень. Це орендна плата від кафе Grand Cafe Leopolis протягом останніх років.