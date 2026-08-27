Білоус більше не обіймає посаду керівника управління майном Львівської облради

Віктор Кусий очолив управління майном спільної власності Львівської обласної ради. Раніше він працював першим заступником Андрія Білоуса.

Аналітична система YouControl зафіксувала призначення. З 25 серпня цього року Кусий виконує обов’язки начальника. До цього він обіймав посаду заступника.

Кусий замінив Андрія Білоуса. Білоуса звільнили 24 серпня.

Кусий уже керував цим управлінням у 2020 році.

У липні Віктор Кусий отримав 136 тисяч гривень зарплати. Тоді він був першим заступником Білоуса.

18 жовтня 2022 року Андрія Білоуса призначили виконуючим обов’язки начальника. Він депутат Львівської обласної ради попереднього скликання.

Білоус раніше працював першим заступником голови облради. Це тривало з 2015 по 2020 рік.

На місцевих виборах 2015 року Білоус пройшов до облради. Він очолював список партії Громадський рух Народний контроль.

Раніше Білоус працював помічником-консультантом народного депутата Дмитра Добродомова. Добродомов представляв 8 скликання.

Білоус закінчив факультет журналістики ЛНУ імені Івана Франка. Двічі він обирався депутатом Львівської міської ради.