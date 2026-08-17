Львівська мера відстояла ідею створення скверу на місці “Язикатої тещі” — рішення суду

Львівський окружний адміністративний суд відхилив позов ТзОВ «БІНП ЛТД» проти Львівської міської ради.

Йдеться про земельну ділянку на проспекті Свободи, 16–18. Саме там колись працював заклад «Язиката теща».

Підприємство намагалося скасувати рішення міськради про зміну цільового призначення землі. Замість «житлової та громадської забудови» ділянка отримала статус «сквер».

Юристи міської ради успішно захистили цю позицію в суді. Проте остаточну крапку ще не поставлено — рішення можуть оскаржити в апеляційній інстанції.

«Рішення суду є черговим кроком до повернення цієї території до громадського простору міста», — наголосили представники Львівської міської ради.

На одній із ділянок проспекту Свободи розміщений ресторан «Галерея лицарів». На іншій довгий час діяв заклад «Язиката теща». Обидва об’єкти мали статус літніх майданчиків. Однак їхні реальні розміри, як стверджують у міськраді, значно перевищували дозволені параметри.

Пізніше міська рада відмовилася видавати дозволи на подальшу роботу цих закладів. Судові процеси тривали довго, але один із майданчиків врешті демонтували.

Верховний Суд раніше також став на бік міста в аналогічній справі. Він скасував попередні рішення судів, які перешкоджали демонтажу літніх майданчиків на цій же ділянці.

Отже, нове рішення Львівського окружного адміністративного суду зберігає чинність ухвали про перетворення території на сквер.