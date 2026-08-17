У липні на Львівщині хворобу Лайма виявили більш ніж у 130 людей

На Львівщині досі фіксують високий рівень захворюваності на хворобу Лайма.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб оприлюднив свіжі дані щодо поширення небезпечної інфекції у регіоні.

Протягом липня медики зафіксували 131 випадок хвороби Лайма серед мешканців Львівщини, які постраждали від укусів кліщів. Це на одну людину більше, ніж торік у той самий період.

Ситуація не покращується і надалі: тільки за перші дні серпня в області вже нарахували 33 нові випадки захворювання.

Найбільше людей заразилися саме у міських парках Львова. Ось де фіксували найбільшу кількість випадків:

– парк “Білогорща” – 8 випадків;

– Скнилівський парк – 3 випадки;

– Левандівський парк – 3 випадки;

– Сихівський парк – 2 випадки;

– парк “Знесіння” – 2 випадки;

– парк ім. Івана Павла ІІ – 2 випадки.

Поодинокі випадки заразитись хворобою Лайма також трапилися після відвідування Високого Замку, Замарстинівського та Стрийського парків, Шевченківського гаю, Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка та парку Національного лісотехнічного університету.

Хвороба Лайма – серйозна інфекційна патологія, яка здатна перебігати як у гострій, так і в хронічній формі. Вона поражає серце, суглоби, нервову систему та шкіру людини.

Заразитися цим захворюванням можна лише одним шляхом – через укус інфікованого кліща. Найбільша небезпека чекає тих, хто проводить час у лісових масивах, парках, скверах чи на власних дачних ділянках. Якщо після прогулянки на тілі виявили кліща або помітили незрозумілі червоні плями на шкірі – негайно зверніться до лікаря.