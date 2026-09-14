Дві львівські мозаїки готують до включення в список культурної спадщини України

Йдеться про мозаїки на бічних фасадах будівель на вул. В. Стефаника, 16 та Каліча Гора, 8.

Департамент архітектури та містобудування Львівської ОВА повідомив про намір внести два мозаїчні панно до переліку об’єктів культурної спадщини.

Мова йде про роботи Миколи Кристопчука — “Львівські будівельники” і “Не забудьте пом’янути…”.

Обидві мозаїки розташовані на бічних фасадах будинків на вул. В. Стефаника, 16 і Каліча Гора, 8.

Їх створили у Львові в 1964 році. Роботи з’явилися в рамках навчального проєкту.

Мозаїки виконали як дипломну роботу у Львівському державному інституті прикладного та декоративного мистецтва.

Тоді реконструктором і керівником творчої групи став відомий художник Роман Сельський.

Цей випуск став останнім для кафедри монументалістів перед її закриттям.

“Львівські будівельники” присвячене темі праці й розвитку міста.

Композиція показує п’ять робітників, конструктивні елементи й підйомні механізми.

У панно також впізнавані силуети львівських пам’яток: Оперний театр, Порохова вежа, Кафедральний собор, Вежа Корнякта та міська ратуша.

Друге панно, “Не забудьте пом’янути…”, має виразний культурно-символічний характер.

У центрі композиції розміщений образ Тараса Шевченка.

Поруч стоять три жінки в українських національних костюмах, бачимо мистецькі атрибути.

У композицію також включений рядок із “Заповіту”, що підкреслює патріотичний зміст твору.

















Нагадаємо: з початку року в області почали інвентаризацію всіх мозаїчних творів.