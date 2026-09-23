ЄС скасував санкції з російського бізнесмена з львівським корінням

Михайло Фрідман, який з 2022 року перебував під санкціями за фінансування війни проти України, вийшов зі списку обмежень ЄС.

22 вересня Рада Європейського Союзу продовжила санкції на 36 місяців проти осіб, відповідальних за загрозу територіальній цілісності та незалежності України. Водночас вона вилучила зі списку двох російських бізнесменів – Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Рішення щодо виключення цих олігархів підтримали Словаччина, Франція та Люксембург. Латвія натомість заявила, що введе національні санкції проти них, скориставшись можливістю після скасування свого вето.

Санкції Євросоюзу зараз охоплюють понад 3 тисячі осіб і організацій. Їхня мета – обмежити подорожі, заморозити активи та заборонити фінансові взаємодії з тими, хто опинився в списку.

Михайло Фрідман — російський бізнесмен львівського походження. Він виріс у єврейській сім’ї інженерів у Львові. У 2022 році ЄС і Велика Британія ввели проти нього санкції.

У 2023 році Служба безпеки України повідомила Фрідману про підозру у фінансуванні війни проти України. Того ж року Бюро економічної безпеки оголосило про підозру у відмиванні 100 мільйонів гривень.

В Україні Фрідман разом із партнерами – Германом Ханом і Пьотром Авеном – володів компанією IDS Group Ukraine. Вона є дочірньою структурою міжнародної групи IDS Borjomi International, що входить до складу “Альфа-груп”. У 2024 році Міністерство юстиції оголосило про націоналізацію низки його активів в Україні.

Крім того, Фрідман був одним зі співвласників Sense Bank, що раніше називався “Альфа-банк Україна”. Банк було перейменовано, щоб уникнути асоціацій із російським “Альфа-Банком”.

У період з 2011 по 2018 рік “Альфа-Банк Україна” був титульним спонсором фестивалю Alfa Jazz Fest, який згодом став Leopolis Jazz Fest. Саме тоді міський голова Львова Андрій Садовий нагородив Фрідмана “Почесним знаком святого Юрія”.

Наприкінці вересня 2023-го журналісти-розслідувачі помітили львівську архітекторку Анну Камишан у Лондоні разом із Фрідманом. Вона працює над проєктом відновлення Маріуполя.