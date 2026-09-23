Катерина Стецькович здобула титул чемпіонки України з акватлону

Катерина Стецькович, вихованка Львівського фахового коледжу спорту, здобула титул чемпіонки України з акватлону. Вона також уперше виконала норматив кандидата в майстри спорту України.

Під час навчально-тренувального збору спортсмени п’ятиборства коледжу брали участь у чемпіонаті України з акватлону. Катерина показала час 5:13.8, що перевищує норматив у 5:15.0, і це принесло їй перше місце серед шести команд, які змагалися.

В старшій віковій групі Львівський фаховий коледж спорту також представили чемпіони країни – Дмитро Бондар та Олександра Жгута.

У коледжі відзначили внесок спортсменів і тренерів, подякували за високі результати та висловили впевненість у подальшому успішному розвитку та нових перемогах.