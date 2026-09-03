Депутат зі Львівщини влаштував погром і побив туристів

23 серпня 2026 року на Свидовці сталася брутальна розправа над туристами біля льодовикового озера Апшинець.

Група на білому Nissan Patrol заїхала реліктовим жерепом прямо на берег озера. Відпочивальники зробили зауваження про заборону заїзду і купання у заповідній зоні.

Після цього компанія напала: людей били камінням і трекінговими палицями по обличчю, нищили намети, погрожували розстрілом і провокували різнею з ножами.

Про інцидент повідомили місцеві телеграм‑канали та очевидці, які оприлюднили відео подій.

Особи нападників і їхніх супутників вже встановлені:

📌 Йосип Варга — водій позашляховика, підприємець із Закарпаття з тривалим кримінальним минулим. Його неодноразово судили за тяжкі злочини. Нині він фігурує у справах про шахрайство з землею, завдані збитки Ясінянській громаді на 12,5 млн грн, підроблення документів і побиття людей.

📌 Юрій Дьолог — діючий депутат Мостиської міської ради (Львівщина, «Українська Галицька Партія»). Замість виклику поліції він вимагав від побитих вибачень перед агресором і погрожував розстрілом.

📌 Володимир Ренчка — керівник львівського осередку байкерського клубу «H.O.G. West Chapter Ukraine». За твердженнями свідків, діставав ніж і пропонував «вирішити питання по‑гірському».

На авто порушників була наклейка нідерландського благодійного фонду Protect Ukraine, який передає техніку на фронт. Дьолог і Ренчка підтвердили журналістам свою присутність на Апшинці, але заперечують активну участь у нападі й намагаються перекласти відповідальність.

Поліція Закарпатської області зареєструвала перевірку за фактом інциденту. Правоохоронці встановлюють усі обставини та осіб, причетних до нападу.

Зібрані матеріали планують передати до Державної екологічної інспекції для надання правової оцінки порушення режиму заповідної зони.



