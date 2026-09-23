У Львові підвищать ціну на проїзд до 35 гривень

У Львові знову постало питання перегляду вартості проїзду в міському громадському транспорті через значне зростання цін на дизельне пальне і багатомільйонну заборгованість міськради перед автоперевізниками за пільгові перевезення.

Про складну ситуацію розповів директор концерну «Екопастранс» Ігор Самардак у ефірі YouTube-каналу Львівської мануфактури.

Ігор Самардак наголосив, що перегляд тарифу у Львові неминучий, адже міська рада досі не розрахувалася за пільгові перевезення за перше півріччя року. Пільговики становлять близько половини від загального пасажиропотоку, а загальна сума боргів перед автотранспортними підприємствами сягнула приблизно 50 мільйонів гривень.

«Якщо міська рада не знайде кошти на оплату пільгових перевезень, транспорт почне зупинятися. Особливо це загрожує малим і збитковим маршрутам. Львів має транспорт, що охоплює всі напрямки, в тому числі соціальні, але наразі місто не доплатило близько 20% компенсації. Це призводить до недоотримання виручки для бізнесу, де рентабельність із хорошим тарифом ледь сягає 5%», — зазначив Ігор Самардак.

Облік пільговиків у місті ведеться через систему Leocard. Відшкодування з бюджету нараховується за найнижчим тарифом, затвердженим міськрадою. Проте місто і при цьому не доплачує перевізникам близько 20% компенсації, що зменшує чисту виручку підприємств приблизно на 10%.

Ще одним критичним чинником є стрімке подорожчання дизельного пального, яке нині коштує у Львівській області від 99 до 104 гривень за літр. Витрати на пальне становлять до 40% у собівартості проїзду, тож зростання цін значно ускладнює фінансову ситуацію перевізників.

За оцінкою Ігоря Самардака, якщо міська рада не знайде ресурсів для погашення боргів та компенсації збитків, доведеться скорочувати кількість рейсів. Першими постраждають соціальні та економічно невигідні маршрути, зокрема приміські напрямки Львівської ОТГ і міські маршрути з низьким пасажиропотоком — №25, №27, №33, №39. Загалом це може торкнутися до 30% автобусних маршрутів міста.

Нагадаємо, що востаннє вартість проїзду в львівському громадському транспорті підвищували у травні цього року. Тоді ціна квитка становила 26 гривень при безготівковій оплаті і 30 гривень — при розрахунку готівкою. Якщо ситуацію з бюджетом і подорожчанням пального не буде розв’язано, вартість проїзду може зрости щонайменше на 20%, що відповідає раніше обговорюваній сумі в 35 гривень.