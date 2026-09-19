Львівщина віддає шану шістьом загиблим захисникам

Щоденно о 9:00 проходить загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться будь-де і вшануймо пам’ять тих, хто віддав життя за Україну під час російської агресії.

Сьогодні Львівщина прощається з шістьма захисниками.

🕯️ Віктор Герман

🕯️ Віктор Герман

Віктор Герман — львів’янин, який у 2023 році приєднався до Сил оборони. Служив у складі 116-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ. Загинув 17 жовтня 2025 року. Йому було 57 років. Президент відзначив його орденом «За мужність» III ступеня, також Віктор отримав медаль «Ветеран війни».

🕯️ Іван Кунь

🕯️ Іван Кунь

Іван Кунь — житель села Жовтанці Львівського району. Він був старшим навідником гранатометного взводу роти вогневої підтримки 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А0224. Загинув 15 червня 2023 року. Йому було 23 роки.

🕯️ Віталій Грик

🕯️ Віталій Грик

Віталій Грик народився в селі Глинськ Жовківської громади. Служив оператором БпЛА у 1-му прикордонному загоні Державної прикордонної служби України. Загинув 22 серпня 2026 року в населеному пункті Кругле Чугуївського району Харківської області. Йому було 25 років.

🕯️ Володимир Толочко

🕯️ Володимир Толочко

Володимир Толочко походив із Нового села Комарнівської громади Львівського району. Був командиром 2-го інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу роти бойового забезпечення 2-го стрілецького батальйону 18-ї Слов’янської бригади Національної гвардії України (в/ч 3035). Загинув 10 вересня. Йому було 34 роки.

🕯️ Микола Матляк

🕯️ Микола Матляк

Микола Матляк родом зі Славська. Служив кулеметником у військовій частині А7014. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув 19 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Нове в Донецькій області. Йому було 52 роки.

🕯️ Сергій Ключник

🕯️ Сергій Ключник

Сергій Ключник — житель села Вовчищовичі. Служив солдатом у військовій частині А7392. Загинув 7 жовтня 2024 року поблизу населеного пункту Новоселівське Луганської області.

Вічна шана та світла памʼять полеглим Героям!