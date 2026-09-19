У Львівській області запрацювало сучасне відділення анестезіології та інтенсивної терапії

У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи після реконструкції відкрили найсучасніше на Львівщині відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.























Тут створили умови, у яких команда може повноцінно працювати з найважчими випадками.

Облаштували два зали інтенсивної терапії, окрему палату для пацієнтів після інфаркту та ізолятор для інфекційних хворих.

Система моніторингу охоплює двадцять ліжок; дані про життєві показники надходять на центральну станцію в режимі реального часу.

Відділення отримало нові апарати штучної вентиляції легень і сучасну систему вентиляції повітря.

Також забезпечили централізоване постачання кисню, медичного повітря та вакууму.

Усі роботи та закупівлі профінансували з обласного бюджету.

«Ми розбудовуємо госпіталь Юрія Липи як цілісний медичний комплекс, де пацієнт отримає послуги будь-якого рівня», — зазначив Козицький.

Він підкреслив, що в закладі працюють висококваліфіковані фахівці по більш ніж тридцяти напрямках.

Завдання влади — створити для них умови, які відповідають професійному рівню та викликам сучасної медицини.

За останні роки в госпіталі оновили приймальне та хірургічне відділення, приміщення для артрології, вертебрології та нейрохірургії.

Також модернізували інсультне відділення і частину операційних, створили реабілітаційний центр і встановили ангіографічну систему.

Тепер інтенсивна терапія отримала якісно інший рівень умов для роботи та пацієнтів.

Цього року до госпіталю приєднався Львівський обласний кардіологічний центр.

Тепер в одному медичному комплексі пацієнти можуть оперативно отримати екстрену, хірургічну, кардіологічну та нейрохірургічну допомогу.

Крім того, там надають ортопедичну допомогу, інтенсивну терапію та реабілітацію.

Потреба в такому системному підході лишається дуже великою.

Від початку повномасштабної війни в госпіталі надали допомогу понад 23 тисячам людей, постраждалим від російської агресії.

Лише за вісім місяців цього року тут пролікували понад п’ять тисяч пацієнтів.

Маємо мислити наперед і розуміти перспективу.

Після завершення війни кількість людей зі складними травмами та пораненнями зросте.

Ветерани в різні періоди життя знову потребуватимуть спеціалізованої допомоги.

Очікується зростання хворих із серцево-судинними та неврологічними ускладненнями.

Треба будувати систему, яка гідно витримає не лише війну, а й її наслідки через п’ять, десять чи двадцять років.

Бачимо госпіталь Юрія Липи як важливу ланку такої системи.

Козицький подякував Міністерству охорони здоров’я та Віктору Ляшку за постійну підтримку області.

Він також відзначив професійність команди госпіталю під керівництвом Володимира Красьохи.

«Дякую за готовність братися за найскладніші випадки», — додав очільник області.

У боротьбі за життя і здоров’я людей госпіталь має отримувати все, що дає сучасна медицина.

Працюємо над цим щодня, щоб пацієнти отримували допомогу на найвищому рівні.