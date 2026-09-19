У Східниці вантажівка смертельно травмувала 32-річного пішохода

У селищі Східниця Дрогобицького району 18 вересня сталася смертельна ДТП.

Вантажівка MAN під час руху заднім ходом наїхала на пішохода. Чоловік загинув на місці.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

Аварія трапилася близько 13:30. За попередніми даними, 32-річний водій вантажівки рухався заднім ходом і не помітив пішохода.

Пішохід — 32-річний мешканець Борислава. Від отриманих травм він помер на місці події.

“Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.



